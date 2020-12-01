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Аталанта - Мидтьюлланд
Аталанта - Мидтьюлланд: обзор матча 01 декабря 2020
Аталанта
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
79'
К. Ромеро
13'
А. Шольц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Мидтьюлланд
89'
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
М. Руджери
️️️️
Р. Госенс
86'
82'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Дрейер
82'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
С. Каба
ГОЛ! 1:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Х. Хатебур
79'
Замена
М. де Рон
️️️️
Р. Фройлер
68'
Замена
А. Диалло
️️️️
Л. Муриэль
68'
Замена
Р. Толой
️️️️
Х. Луис Паломино
68'
67'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Мабиль
Желтая карточка
К. Ромеро
62'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Гомес
46'
Желтая карточка
Б. Джимсити
30'
28'
Желтая карточка
С. Каба
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Шольц
Пас отдал
С. Каба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Аталанта
25
Людовико Гельми
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
3-2-2-3
57
Спортиелло
21
Ромеро
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
6
Джимсити
32
Пессина
8
Фройлер
10
Муриэль
91
Сапата
10
Гомес
4-4-1-1
1
Хансен
29
Паулиньо
3
Хег
2
Андерссон
24
Шольц
16
Ониика
11
Мабиль
4
Джеймс
23
Андерсон
10
Дрейер
9
Каба
10
Муриэль
16
Диалло
16
Диалло
10
Муриэль
8
Госенс
13
Руджери
13
Руджери
8
Госенс
19
Паломино
2
Толой
2
Толой
19
Паломино
8
Фройлер
15
де Рон
15
де Рон
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
10
Гомес
10
Дрейер
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дрейер
9
Каба
24
Мадсен
24
Мадсен
9
Каба
11
Мабиль
26
Вибе
26
Вибе
11
Мабиль
Остались в запасе
Аталанта
Мидтьюлланд
25
Людовико Гельми
ВР
55
Симоне Панада
ЦП
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Лука Пфайффер
ЦФ
18
Оливер Серенсен
ЦП
5
Джафет Сери
ЦЗ
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
25
Людовико Гельми
ВР
55
Симоне Панада
ЦП
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
18
Оливер Серенсен
ЦП
5
Джафет Сери
ЦЗ
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Аталанта - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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