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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Барнсли
Бирмингем Сити - Барнсли: обзор матча 01 декабря 2020
Бирмингем Сити
01.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
56'
С. Хоган
71'
К. Вудроу (П)
84'
К. Стайлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Барнсли
86'
Замена
А. Хальме
️️️️
К. Вудроу
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
85'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Д. Леко
85'
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Стайлс
Пас отдал
К. Вудроу
Замена
Ж. Бела
️️️️
К. Педерсен
80'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Д. Кларк-Салтер
80'
Замена
И. Суньич
️️️️
Р. МакГри
80'
78'
Замена
Д. Фризер
️️️️
В. Адебойежо
78'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Чаплин
78'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Х. Кейн
Желтая карточка
Д. Леко
77'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вудроу
Желтая карточка
Р. МакГри
68'
58'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
М. Колен
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-3-1
13
Этеридж
2
Колен
4
Робертс
12
Сан Хосе
6
Дин
24
Педерсен
8
МакГри
10
Санчес
17
Леко
25
Хоган
4-3-3
1
Уолтон
2
Бриттан
21
Соллбауэр
5
Андерсен
6
Хелик
4
Стайлс
20
Кейн
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
8
МакГри
26
Суньич
26
Суньич
8
МакГри
6
Кларк-Салтер
32
Фрэнд
32
Фрэнд
6
Кларк-Салтер
17
Леко
21
Тораль
21
Тораль
17
Леко
24
Педерсен
91
Бела
91
Бела
24
Педерсен
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
20
Адебойежо
28
Фризер
28
Фризер
20
Адебойежо
12
Вудроу
6
Хальме
6
Хальме
12
Вудроу
20
Кейн
37
Джеймс
37
Джеймс
20
Кейн
8
Чаплин
16
Томас
16
Томас
8
Чаплин
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Барнсли
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Бирмингем Сити - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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