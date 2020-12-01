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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Бавария
Атлетико - Бавария: обзор матча 01 декабря 2020
Атлетико
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
26'
Ж. Феликс
86'
Т. Мюллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бавария
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
87'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Феликс
87'
Желтая карточка
С. Савич
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мюллер
86'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Д. Коста
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
80'
76'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Мусиала
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
68'
62'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Б. Сарр
62'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Мартинес
61'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Б. Арри-Мби
43'
Желтая карточка
Б. Сарр
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
М. Льоренте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Бавария
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
79
Феликс
3-3-3-1
1
Нюбель
26
Арри-Мби
25
Зюле
5
Алаба
70
Сарр
88
Мартинес
21
Эрнандес
10
Сане
10
Мусиала
11
Коста
13
Чупо-Мотинг
79
Феликс
18
Лемар
18
Лемар
79
Феликс
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
10
Мусиала
6
Штиллер
6
Штиллер
10
Мусиала
70
Сарр
26
Ричардс
26
Ричардс
70
Сарр
26
Арри-Мби
7
Гнабри
7
Гнабри
26
Арри-Мби
88
Мартинес
13
Мюллер
13
Мюллер
88
Мартинес
11
Коста
11
Зиркзее
11
Зиркзее
11
Коста
Остались в запасе
Атлетико
Бавария
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
23
Лукас Шнеллер
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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