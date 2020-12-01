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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Олимпиакос
Марсель - Олимпиакос: обзор матча 01 декабря 2020
Марсель
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
55'
Д. Пайет (П)
75'
Д. Пайет (П)
33'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Олимпиакос
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
90'
+5
90'
+2
Замена
Э. Судани
️️️️
М. Врусаи
Желтая карточка
Х. Сакаи
89'
Замена
П. Гуйе
️️️️
В. Ронжье
85'
79'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Я. М'Вила
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Пайет
75'
73'
Желтая карточка
Рафинья
62'
Желтая карточка
М. Камара
58'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
М. Сансон
️️️️
М. Кюизанс
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пайет
55'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Камара
Пас отдал
М. Врусаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Марсель
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Пепе
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
2
Сакаи
8
Камара
27
Кюизанс
21
Ронжье
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-2-2-1
1
Са
4
Сиссе
13
Рафинья
35
Семеду
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Эль-Араби
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Ронжье
27
Кюизанс
8
Сансон
8
Сансон
27
Кюизанс
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
6
М'Вила
7
Масурас
7
Масурас
6
М'Вила
17
Врусаи
2
Судани
2
Судани
17
Врусаи
Остались в запасе
Марсель
Олимпиакос
30
Фабио Ванни
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
30
Фабио Ванни
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Марсель - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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