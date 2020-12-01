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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Аякс
Ливерпуль - Аякс: обзор матча 01 декабря 2020
Ливерпуль
01.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
58'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Аякс
Желтая карточка
С. Мане
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
+1
Замена
Р. Уильямс
️️️️
М. Салах
90'
86'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
86'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Н. Мазрауи
81'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Нерес
Желтая карточка
Д. Вейналдум
70'
69'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Э. Альварес
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Н. Уильямс
58'
55'
Желтая карточка
Д. Блинд
42'
Желтая карточка
П. Схюрс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-1-3-3
1
Келлехер
3
Робертсон
32
Матип
3
Уильямс
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
3
Тальяфико
4
Схюрс
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
7
Нерес
10
Салах
46
Уильямс
46
Уильямс
10
Салах
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
4
Альварес
52
Лабиад
52
Лабиад
4
Альварес
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
7
Нерес
2
Траоре
2
Траоре
7
Нерес
3
Мазрауи
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
3
Мазрауи
Остались в запасе
Ливерпуль
Аякс
1
Витезслав Ярош
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ливерпуль - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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