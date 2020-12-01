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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Престон
Борнмут - Престон: обзор матча 01 декабря 2020
Борнмут
01.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 3
Завершен
Престон
71'
Д. Станислас
86'
С. Сарридж
16'
Т. Баркуйзен
49'
С. Синклейр
68'
П. Бауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Престон
90'
+8
Желтая карточка
Р. Ледсон
90'
+6
Замена
P. Huntington
️️️️
П. Бауэр
90'
+5
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Д. Джонсон
90'
+2
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
90'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
ГОЛ! 2:3!
С. Сарридж
86'
Желтая карточка
Ж. Лерма
79'
73'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
72'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Рико
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Станислас
71'
68'
ГОЛ! 0:3!
П. Бауэр
Пас отдал
Д. Джонсон
Желтая карточка
Л. Кук
66'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Синклейр
Пас отдал
Ш. Магуайр
Замена
С. Сарридж
️️️️
Р. Рикельме
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
15
Рико
2
Мефам
27
Кук
15
Смит
8
Лерма
4
Кук
19
Станислас
17
Рикельме
7
Брукс
19
Соланке
4-4-2
1
Радд
4
Пирсон
6
Дэвис
5
Бауэр
2
Рафферти
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
4
Ледсон
7
Синклейр
24
Магуайр
15
Рико
6
Келли
6
Келли
15
Рико
4
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Кук
17
Рикельме
9
Сарридж
9
Сарридж
17
Рикельме
14
Джонсон
8
Бейлисс
8
Бейлисс
14
Джонсон
5
Бауэр
20
20
5
Бауэр
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Борнмут
Престон
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Борнмут - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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