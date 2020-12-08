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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гойас
Атлетико Гойяненсе - Гойас: обзор матча 08 декабря 2020
Атлетико Гойяненсе
08.12.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
26'
R. Moura
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Гойас
Желтая карточка
A.
90'
+2
86'
Замена
G. Rodrigues
️️️️
Жефферсон
Замена
A.
️️️️
D.
82'
Замена
R.
️️️️
В. Маранхао
82'
76'
Замена
D.
️️️️
A. Cabral
76'
Замена
️️️️
F.
Замена
R.
️️️️
Николас
73'
Замена
️️️️
G. Ferrareis
59'
Замена
В. Рато
️️️️
M. Vargas
59'
45'
+2
Желтая карточка
Херон
Желтая карточка
В. Маранхао
43'
42'
Желтая карточка
A. Cabral
Желтая карточка
D.
41'
29'
Желтая карточка
F. Sanches
26'
ГОЛ! 0:1!
R. Moura
Пас отдал
Шейлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
5
Breno
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
0
Arnaldo
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
3-1-1-1-5
30
Николас
4
Виктор
33
Эдер
5
Маранхао
18
10
Чико
96
1
99
Зе Роберто
2
23
3-1-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
5
7
Шейлон
9
27
5
20
80
23
0
0
23
30
Николас
21
21
30
Николас
96
10
Рато
10
Рато
96
5
Маранхао
16
16
5
Маранхао
12
Жефферсон
60
60
12
Жефферсон
5
18
18
5
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Гойас
21
Junior Brandão
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
21
Junior Brandão
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Gilvan
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гойас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
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