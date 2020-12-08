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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ренн - Севилья
Ренн - Севилья: обзор матча 08 декабря 2020
Ренн
08.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
86'
Ж. Рюттер (П)
32'
Ж. Кунде
45+3'
Ю. Эн-Несири
81'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Севилья
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Рюттер
86'
83'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Ю. Эн-Несири
83'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
О. Торрес
81'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Родригес
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ж. Доку
79'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
79'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
К. Гренье
79'
76'
Замена
О. Родригес
️️️️
Сусо
76'
Замена
Фернандо
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
Б. Соппи
72'
72'
Замена
Л. Окампос
️️️️
У. Идрисси
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Ньянг
70'
Замена
Н. Агер
️️️️
Д. Да Силва
70'
Желтая карточка
Д. Да Силва
62'
50'
Желтая карточка
К. Рекик
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Торрес
Желтая карточка
К. Гренье
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кунде
Пас отдал
У. Идрисси
23'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Х. Траоре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-2-3-2
1
Салин
2
Соппи
29
Дальберт
3
Да Силва
27
Мауасса
14
Траоре
6
Камавинга
19
Гренье
15
Н'Зонзи
11
Доку
99
Ньянг
4-3-2-1
37
Буну
23
Кунде
34
Карлос
4
Рекик
21
Гомес
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
10
Сусо
11
Идрисси
21
Эн-Несири
11
Доку
34
Гбоу
34
Гбоу
11
Доку
19
Гренье
29
Тайт
29
Тайт
19
Гренье
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
21
Агер
3
Да Силва
99
Ньянг
10
Рюттер
10
Рюттер
99
Ньянг
10
Сусо
14
Родригес
14
Родригес
10
Сусо
21
Гомес
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Гомес
8
Торрес
20
Васкес
20
Васкес
8
Торрес
11
Идрисси
7
Окампос
7
Окампос
11
Идрисси
21
Эн-Несири
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Ренн
Севилья
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ренн - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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