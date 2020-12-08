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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лутон Таун
Ковентри - Лутон Таун: обзор матча 08 декабря 2020
Ковентри
08.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Лутон Таун
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Т. Уокер
88'
85'
Замена
S. Nombe
️️️️
Г. Корник
81'
Желтая карточка
Д. Поттс
Замена
Д. Шипли
️️️️
К. О'Харе
78'
71'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Л. Берри
Желтая карточка
Л. Келли
46'
Желтая карточка
Г. Хамер
41'
Желтая карточка
К. О'Харе
38'
28'
Желтая карточка
Л. Берри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ковентри
1
Lee Camp
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
10
Wesley Jobello
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
33
Sam Beckwith
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Уилсон
5
Эстигард
5
Хайам
5
МакФадзин
3
МакКаллум
38
Хамер
25
Дабо
4
Келли
17
О'Харе
10
Уокер
36
4-3-1-2
1
Ши
15
Локьер
15
Поттс
15
Брэдли
16
Моррел
8
Берри
17
Мпанцу
16
Ри
18
Кларк
17
Коллинс
23
Корник
10
Уокер
20
Бакайоко
20
Бакайоко
10
Уокер
17
О'Харе
26
Шипли
26
Шипли
17
О'Харе
8
Берри
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
23
Корник
9
9
23
Корник
Остались в запасе
Ковентри
Лутон Таун
96
Жульен Да Коста
ЦП
10
Wesley Jobello
ЦФ
18
Бен Шиф
ОП
3
Райан Гилс
ЛП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
33
Sam Beckwith
ЦФ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
96
Жульен Да Коста
ЦП
10
Wesley Jobello
ЦФ
18
Бен Шиф
ОП
3
Райан Гилс
ЛП
24
Джейми Аллен
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
1
Lee Camp
ВР
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
33
Sam Beckwith
ЦФ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Ковентри - Лутон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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