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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ротерхэм
Уотфорд - Ротерхэм: обзор матча 08 декабря 2020
Уотфорд
08.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
4'
К. Кабаселе
15'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ротерхэм
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Фемения
90'
+1
Замена
Д. Кина
️️️️
И. Сарр
90'
+1
Замена
Д. Гарнер
️️️️
К. Сема
84'
79'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
М. Смит
79'
Замена
М. Миллер
️️️️
К. Вассел
79'
Замена
T. Clarke
️️️️
Д. Барласер
71'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
Замена
Ж. Педро
️️️️
Т. Дини
69'
69'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
B. Jones
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
68'
67'
Желтая карточка
B. Jones
46'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ! 2:0!
Т. Дини
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Кабаселе
Пас отдал
Т. Дини
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
27
Кабаселе
17
Фемения
15
Чалоба
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
18
Перица
2-4-4
31
Блэкмэн
45
Хардинг
2
25
Крукс
26
Уайлс
29
Линдси
4
Барласер
20
2
9
Вассел
14
Смит
12
Сема
37
Гарнер
37
Гарнер
12
Сема
14
Дини
9
Педро
9
Педро
14
Дини
17
Фемения
16
Уилмот
16
Уилмот
17
Фемения
7
Сарр
8
Кина
8
Кина
7
Сарр
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
29
Линдси
4
4
29
Линдси
4
Барласер
15
15
4
Барласер
14
Смит
45
Ладапо
45
Ладапо
14
Смит
9
Вассел
19
Миллер
19
Миллер
9
Вассел
2
8
Джозефзун
8
Джозефзун
2
Остались в запасе
Уотфорд
Ротерхэм
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Уотфорд - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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