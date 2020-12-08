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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2020
Сиэтл
08.12.2020, вторник, 05:30
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
75'
W. Bruin
89'
Р. Руидиас
90+3'
Г. Свенссон
29'
Э. Рейносо
67'
Б. Дибасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
90'
+4
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
Р. Лод
ГОЛ! 3:2!
Г. Свенссон
Пас отдал
Н. Лодейро
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Р. Руидиас
89'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
Д. Джонс
77'
ГОЛ! 1:2!
W. Bruin
75'
Замена
W. Bruin
️️️️
Ж. Пауло
73'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Толо
70'
Замена
К. Лирдам
️️️️
А. Рольдан
70'
69'
Замена
К. Камара
️️️️
E. Finlay
67'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дибасси
Пас отдал
Э. Рейносо
62'
Желтая карточка
Б. Дибасси
40'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
R. Metanire
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рейносо
Желтая карточка
S. O'Neill
27'
Желтая карточка
А. Рольдан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
33
Джонс
40
16
Рольдан
6
Пауло
14
Лодейро
7
Рольдан
9
Руидиас
13
Моррис
4-5-1
97
Сент-Клер
77
Гаспер
20
15
Боксолл
18
Дибасси
21
Грегуш
13
13
17
Лод
6
Алонсо
10
Рейносо
6
Пауло
29
29
6
Пауло
5
Толо
14
Смит
14
Смит
5
Толо
16
Рольдан
18
Лирдам
18
Лирдам
16
Рольдан
33
Джонс
13
Свенссон
13
Свенссон
33
Джонс
20
31
Дотсон
31
Дотсон
20
13
85
Камара
85
Камара
13
17
Лод
12
12
17
Лод
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
Остались в запасе
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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