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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Боруссия Д
Зенит - Боруссия Д: обзор матча 08 декабря 2020
Зенит
08.12.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
16'
С. Дриусси
68'
Л. Пищек
78'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Боруссия Д
83'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Т. Азар
82'
Травма
Т. Азар
Замена
В. Караваев
️️️️
Малком
79'
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Оздоев
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Витсель
Пас отдал
Д. Санчо
72'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Л. Пищек
72'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Хуммельс
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пищек
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Я. Ракицкий
67'
Замена
Вендел
️️️️
Д. Кузяев
60'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Дриусси
60'
58'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ф. Пасслак
58'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Сутормин
16'
Желтая карточка
С. Азмун
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
27
Прохин
11
Сутормин
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
9
Дриусси
10
Малком
20
Азмун
4-1-2-3
1
Хитц
25
Пасслак
15
Хуммельс
26
Пищек
14
Шульц
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
9
Азар
21
Оздоев
3
Круговой
3
Круговой
21
Оздоев
44
Ракицкий
6
Ловрен
6
Ловрен
44
Ракицкий
10
Малком
15
Караваев
15
Караваев
10
Малком
14
Кузяев
8
Вендел
8
Вендел
14
Кузяев
9
Дриусси
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Дриусси
9
Азар
7
Кнауфф
7
Кнауфф
9
Азар
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
15
Хуммельс
19
Санчо
19
Санчо
15
Хуммельс
26
Пищек
23
Загаду
23
Загаду
26
Пищек
25
Пасслак
14
Мукоко
14
Мукоко
25
Пасслак
Остались в запасе
Зенит
Боруссия Д
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
21
Тобиас Рашль
АП
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
1
Роман Бюрки
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Зенит - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Газпром Арена
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