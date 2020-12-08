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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 08 декабря 2020
Хаддерсфилд Таун
08.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
11'
Д. Корома
24'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
86'
Желтая карточка
Т. Лис
85'
Замена
I. Brown
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
83'
Замена
A. Vallejo
️️️️
И. Мбенза
83'
80'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Виндасс
80'
Замена
Э. Качунга
️️️️
К. Патерсон
Желтая карточка
Г. Тоффоло
71'
71'
Желтая карточка
K. Harris
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Корома
62'
Пенальти не реализован!
Ж. Бакуна
48'
46'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Луонго
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Хогг
35'
ГОЛ! 2:0!
И. Мбенза
24'
22'
Желтая карточка
Л. Палмер
21'
Замена
Л. Палмер
️️️️
J. BÃ¶rner
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-1-3-2
29
Хамер
15
Тоффоло
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
7
Мбенза
6
Хогг
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-2-4-1
33
Уайлдсмит
28
Одубайо
31
13
Патерсон
27
12
Лис
10
Беннэн
7
3
Рич
10
Виндасс
21
Луонго
7
Мбенза
50
50
7
Мбенза
37
Корома
21
Браун
21
Браун
37
Корома
6
Хогг
7
Бакуна
7
Бакуна
6
Хогг
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
10
Виндасс
29
Роудс
29
Роудс
10
Виндасс
31
2
Палмер
2
Палмер
31
10
Беннэн
24
24
10
Беннэн
21
Луонго
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
21
Луонго
13
Патерсон
10
Качунга
10
Качунга
13
Патерсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
1
Райан Шофилд
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
4
Joost van Aken
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
1
Райан Шофилд
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Остались в запасе
4
Joost van Aken
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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