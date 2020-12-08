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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 08 декабря 2020
Суонси
08.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Борнмут
86'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Ф. Биллинг
82'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Брукс
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
75'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Лоу
74'
73'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
57'
Желтая карточка
Д. Рико
30'
Желтая карточка
Д. Соланке
Желтая карточка
К. Смит
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
22
Латибодье
21
Бидуэлл
26
Ноутон
31
Дханда
6
Гримес
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
3-2-2-2-1
31
Бегович
6
Келли
27
Кук
15
Смит
2
Мефам
15
Рико
8
Биллинг
4
Кук
7
Брукс
19
Станислас
19
Соланке
9
Лоу
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Лоу
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
8
Биллинг
8
Лерма
8
Лерма
8
Биллинг
7
Брукс
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Брукс
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
2
Cameron Evans
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
2
Cameron Evans
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Суонси - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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