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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Краснодар
Челси - Краснодар: обзор матча 08 декабря 2020
Челси
08.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
28'
Жоржиньо (П)
24'
Р. Кабелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Краснодар
90'
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
82'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ф. Анджорин
81'
80'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Вандерсон
80'
Замена
Р. Камболов
️️️️
К. Ольссон
79'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
74'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
74'
74'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Кайо
73'
Травма
Кайо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоржиньо
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Челси
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-3
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
6
Гилмор
8
Ковачич
29
Хаверц
18
Абрахам
18
Анджорин
4-1-1-2-2
1
Городов
8
Смольников
14
Мартынович
31
Кайо
2
Рамирес
8
Ольссон
52
Вилена
5
Кабелла
7
Классон
94
Вандерсон
33
Берг
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
18
Анджорин
9
Жиру
9
Жиру
18
Анджорин
29
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
29
Хаверц
94
Вандерсон
23
Чернов
23
Чернов
94
Вандерсон
31
Кайо
28
Сорокин
28
Сорокин
31
Кайо
8
Ольссон
88
Камболов
88
Камболов
8
Ольссон
33
Берг
20
Марков
20
Марков
33
Берг
5
Кабелла
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Кабелла
Остались в запасе
Челси
Краснодар
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Челси - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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