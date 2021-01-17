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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 17 января 2021
Лион
17.01.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Метц
90'
А. Исека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Метц
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
М. Какере
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Исека
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Исека
Пас отдал
Ф. Булайя
86'
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
76'
76'
Замена
П. Сарр
️️️️
В. Ангбан
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
76'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Де Шильо
68'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пакета
67'
61'
Замена
А. Исека
️️️️
М. Гуйе
61'
Замена
П. Яд
️️️️
Вагнер
55'
Замена
М. Удоль
️️️️
Т. Делен
Желтая карточка
Л. Дюбуа
27'
27'
Желтая карточка
Д. Бойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
70
Вагнер
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
22
Де Шильо
23
Мендес
8
Какере
11
Пакета
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
3-3-1-3
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
3
Делен
7
Ангбан
37
Булайя
26
Гуйе
70
Вагнер
22
Де Шильо
70
Корне
70
Корне
22
Де Шильо
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
8
Какере
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
8
Какере
11
Пакета
10
Ауа
10
Ауа
11
Пакета
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
3
Делен
14
Удоль
14
Удоль
3
Делен
7
Ангбан
29
Сарр
29
Сарр
7
Ангбан
70
Вагнер
37
Яд
37
Яд
70
Вагнер
26
Гуйе
9
Исека
9
Исека
26
Гуйе
Остались в запасе
Лион
Метц
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Лион - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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