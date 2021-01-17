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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 17 января 2021
Нант
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
36'
И. Луза (П)
81'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ланс
Замена
К. Бамба
️️️️
Р. Коло Муани
90'
+2
Желтая карточка
А. Туре
87'
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
Т. Маурисио
79'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ж. Гради
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Коко
78'
77'
Желтая карточка
С. Фортеш
72'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
72'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
69'
Желтая карточка
М. Айдара
Желтая карточка
С. Корчиа
67'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Луза
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Гради
34'
Пенальти не реализован!
Г. Какута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
3
Батиста Менди
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
26
Луза
17
Абид
97
Коко
17
Кулибали
9
Муани
3-3-1-1-2
16
Лека
14
Бура
15
Фортеш
24
Гради
92
Клосс
18
Каюзак
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
9
Муани
17
Бамба
17
Бамба
9
Муани
97
Коко
10
Бляс
10
Бляс
97
Коко
24
Гради
7
Маурисио
7
Маурисио
24
Гради
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
Остались в запасе
Нант
Ланс
4
Педро Чиривелья
ОП
3
Батиста Менди
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
3
Батиста Менди
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Нант - Ланс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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