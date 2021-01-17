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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Спарта
Баник - Спарта: обзор матча 17 января 2021
Баник
17.01.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Спарта
Желтая карточка
А. Янош
87'
Замена
T. Zajic
️️️️
Д. Хользер
86'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Н. Кузманович
77'
72'
Замена
М. Травник
️️️️
М. Минчев
46'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Крейчи
42'
Желтая карточка
Б. Докал
Желтая карточка
Я. Покорны
35'
30'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
0
Filip Šilhart
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-5-2
94
Стронати
38
Покорны
25
95
Хользер
26
Калоц
11
Кузманович
7
0
8
Янош
0
8
3-2-3-1
1
Ницэ
23
Ганоушек
4
Плехаты
32
Виндхейм
61
Сачек
17
Ганцко
17
Минчев
9
Докал
7
Крейчи
39
Юлиш
2
Ндефе
2
Ндефе
95
Хользер
21
21
95
Хользер
11
Кузманович
91
Поточны
91
Поточны
11
Кузманович
17
Минчев
10
Травник
10
Травник
17
Минчев
7
Крейчи
9
Карабец
9
Карабец
7
Крейчи
Остались в запасе
Баник
Спарта
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
0
Filip Šilhart
ЦФ
11
Матей Ринеш
ЛВ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
0
Filip Šilhart
ЦФ
11
Матей Ринеш
ЛВ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Баник - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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