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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 17 января 2021
Айнтрахт
17.01.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
28'
А. Силва
72'
Л. Йович
90+2'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
ГОЛ! 3:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Кутуджу
80'
Замена
Б. Очипка
️️️️
А. Арит
Замена
А. Туре
️️️️
А. Юнес
79'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Баркок
79'
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
72'
Замена
Л. Йович
️️️️
Э. Дурм
62'
61'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Б. Раман
Замена
А. Хрустич
️️️️
М. Хинтереггер
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Э. Дурм
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
19
Абрахам
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
20
Хасебе
37
Дурм
97
Соу
18
Костич
8
Юнес
25
Баркок
19
Силва
4-1-1-1-3
1
Ферманн
5
Кабак
8
Беккер
22
Настасич
23
Колашинац
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
14
Раман
9
Хопп
25
Баркок
18
Камада
18
Камада
25
Баркок
8
Юнес
6
Туре
6
Туре
8
Юнес
13
Хинтереггер
70
Хрустич
70
Хрустич
13
Хинтереггер
37
Дурм
9
Йович
9
Йович
37
Дурм
14
Раман
70
Боздоган
70
Боздоган
14
Раман
77
Арит
5
Очипка
5
Очипка
77
Арит
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
22
Левент Мерджан
АП
8
Омар Маскарель
ОП
12
Малик Тиав
ЦЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
8
Омар Маскарель
ОП
12
Малик Тиав
ЦЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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