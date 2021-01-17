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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 17 января 2021
Ницца
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 3
Завершен
Бордо
50'
Х. У-Джо
75'
П. Байссе
87'
Т. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
87'
ГОЛ! 0:3!
Т. Башич
Пас отдал
А. Траоре
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Уден
Замена
Д. Ндой
️️️️
К. Дольберг
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
П. Байссе
Пас отдал
Р. Уден
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Тюрам
70'
Замена
Х. Маю
️️️️
Ю. Аталь
70'
62'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Будауи
58'
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Камара
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
33'
Желтая карточка
Т. Башич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-3-2-2
44
Бенитес
24
Данильюк
2
Салиба
34
Н'Соки
20
Аталь
19
Тюрам
11
Камара
6
Будауи
11
Рен-Аделед
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
6
Косиельни
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
90
Калу
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
19
Тюрам
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Тюрам
9
Дольберг
14
Ндой
14
Ндой
9
Дольберг
11
Камара
9
Маолида
9
Маолида
11
Камара
6
Будауи
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
6
Будауи
20
Аталь
14
Маю
14
Маю
20
Аталь
10
Уден
31
Траоре
31
Траоре
10
Уден
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
Остались в запасе
Ницца
Бордо
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Ницца - Бордо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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