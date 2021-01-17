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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 17 января 2021
Шеффилд Юнайтед
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
59'
Д. МакГолдрик
5'
С. Орье
40'
Г. Кейн
62'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
90'
+3
Замена
Д. Санчес
️️️️
С. Регилон
90'
+2
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
И. Ампаду
90'
+1
87'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
Д. Иган
86'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
74'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Бурк
71'
Замена
К. Брайан
️️️️
О. Норвуд
67'
62'
ГОЛ! 1:3!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
С. Бергвейн
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Флек
59'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
50'
40'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
Желтая карточка
О. Норвуд
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Орье
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
4
Ампаду
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
2
Богль
13
Флек
10
Норвуд
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
7
Бурк
3-2-2-1-2
1
Льорис
4
Дэвис
6
Родон
15
Дайер
92
Орье
3
Регилон
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
34
Бергвейн
9
Кейн
10
Норвуд
22
Брайан
22
Брайан
10
Норвуд
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
7
Бурк
10
Брюстер
10
Брюстер
7
Бурк
3
Регилон
6
Санчес
6
Санчес
3
Регилон
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
7
Сон
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Сон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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