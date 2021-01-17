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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Атромитос
АЕК - Атромитос: обзор матча 17 января 2021
АЕК
17.01.2021, воскресенье, 22:30
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
63'
Н. Оливейра (П)
73'
М. Ливайя
88'
Л. Христодулопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Атромитос
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Ливайя
90'
+5
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Христодулопулос
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
А. Симойш
82'
Замена
М. Танкович
️️️️
Л. Гарсия
81'
80'
Желтая карточка
Д. Гутас
Замена
К. Галанопулос
️️️️
П. Манталос
77'
75'
Замена
A. Agayev
️️️️
Х. Муньис
75'
Замена
J. Umbides
️️️️
R. Galo
ГОЛ! 2:0!
М. Ливайя
73'
65'
Желтая карточка
R. Galo
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Оливейра
63'
62'
Желтая карточка
П. Саломон
61'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Манусос
61'
Замена
️️️️
B. Rabello
60'
Желтая карточка
Х. Муньис
Желтая карточка
М. Ливайя
46'
39'
Желтая карточка
С. Струнгис
39'
Замена
J. Tomasevic
️️️️
К. Кивракидис
Желтая карточка
Л. Гарсия
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Атромитос
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
4-3-3
33
Атанасиадис
15
Лаци
4
Сварнас
12
Инсуа
2
Бакакис
8
Симойш
20
Манталос
28
Шахов
10
Ливайя
7
Оливейра
99
Гарсия
4-4-2
35
Мандас
6
Гутас
19
Кивракидис
4
Струнгис
12
10
Саломон
8
Харисис
10
10
Муньис
9
Манусос
28
20
Манталос
6
Галанопулос
6
Галанопулос
20
Манталос
8
Симойш
4
Шиманьски
4
Шиманьски
8
Симойш
99
Гарсия
22
Танкович
22
Танкович
99
Гарсия
10
Ливайя
53
Махерас
53
Махерас
10
Ливайя
9
Манусос
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
9
Манусос
10
Муньис
0
0
10
Муньис
19
Кивракидис
22
22
19
Кивракидис
12
8
8
12
Остались в запасе
АЕК
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Остались в запасе
33
Christos Theodorakis
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча АЕК - Атромитос
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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