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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Виктория
Пршибрам - Виктория: обзор матча 17 января 2021
Пршибрам
17.01.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Виктория
Замена
J. Kvida
️️️️
T. Pilik
90'
+3
86'
Пенальти не реализован!
А. Чермак
Замена
S. Vavra
️️️️
Ф. Зорван
82'
Замена
T. Docekal
️️️️
R. Voltr
82'
80'
Замена
L. Matejka
️️️️
Ж. Каямба
75'
Желтая карточка
А. Чермак
66'
Желтая карточка
З. Ондрашек
64'
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Шулц
Желтая карточка
T. Pilik
58'
46'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
D. Limberský
18'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Л. Гейда
Замена
P. Hajek
️️️️
J. Rezek
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Виктория
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
0
S. Vavra
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
0
T. Horava
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
12
L. Matejka
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-2-3-2
32
0
0
25
20
0
8
Зорван
21
27
26
3-2-3-3
2
Гейда
24
Гавел
14
Брабец
20
8
23
Калвах
10
Шулц
20
Буха
13
Ондрашек
11
Каямба
16
8
Зорван
0
0
8
Зорван
0
15
15
0
21
0
0
21
27
0
0
27
11
Каямба
12
12
11
Каямба
2
Гейда
25
Каша
25
Каша
2
Гейда
8
19
Коваржик
19
Коваржик
8
10
Шулц
47
Чермак
47
Чермак
10
Шулц
Остались в запасе
Пршибрам
Виктория
3
Stefan Vilotic
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
36
Индржих Станек
ВР
0
T. Horava
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
0
T. Horava
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Пршибрам - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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