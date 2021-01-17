Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Бетис
Спортинг - Бетис: обзор матча 17 января 2021
Спортинг
17.01.2021, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Бетис
28'
С. Каналес (П)
31'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спортинг - Бетис
81'
Замена
К. Тельо
️️️️
Родри
81'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
Эмерсон
Замена
С. Гарсия
️️️️
J. Babin
78'
73'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Д. Лайнес
73'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Санабрия
Замена
I. Mendez
️️️️
J. Fuego
69'
Замена
М. Гарсия
️️️️
А. Гарсия
69'
Замена
️️️️
У. Джурджевич
69'
53'
Желтая карточка
Родри
46'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
У. Джурджевич
31'
31'
ГОЛ! 0:2!
Родри
Пас отдал
Хуанми
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Каналес
Красная карточка
M. Valiente
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
27
Никола Чумич
ПВ
10
Carlos Carmona
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
0
M. Valiente
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
0
J. Fuego
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спортинг
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
7
N. Manzambi
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
29
Mateo Arellano
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
1-5
27
Чумич
0
32
Джурджевич
26
Гарсия
10
3
4-1-3-2
1
Жоэль
22
Эмерсон
26
Сидней
4
Руис
11
Алекс Морено
24
Акуоку
16
Лайнес
10
Родри
20
Каналес
7
Хуанми
19
Санабрия
6
16
Гарсия
16
Гарсия
6
0
28
28
0
26
Гарсия
5
Гарсия
5
Гарсия
26
Гарсия
22
Эмерсон
2
Дельгадо
2
Дельгадо
22
Эмерсон
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
16
Лайнес
10
Фекир
10
Фекир
16
Лайнес
10
Родри
37
Тельо
37
Тельо
10
Родри
19
Санабрия
7
Иглесиас
7
Иглесиас
19
Санабрия
Остались в запасе
Спортинг
Бетис
7
N. Manzambi
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Mateo Arellano
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
24
Айтор Руйбаль
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
7
N. Manzambi
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Mateo Arellano
ЦФ
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Спортинг - Бетис
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Бетис
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:06
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+