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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАОК
ОФИ - ПАОК: обзор матча 17 января 2021
ОФИ
17.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Завершен
ПАОК
48'
Х. Цолис
53'
Ф. Варела
67'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАОК
Замена
G. Sournakis
️️️️
N. Korovesis
78'
77'
Замена
️️️️
Виейринья
77'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Ш. Шваб
Замена
N. Solis
️️️️
П. Вурос
77'
76'
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
69'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Т. Мург
Замена
F. Grivas
️️️️
Ф. Старжеон
68'
Замена
К. Яннулис
️️️️
A. Sardinero
68'
67'
ГОЛ! 0:3!
М. Крменчик
64'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
53'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Варела
Пас отдал
Т. Мург
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Цолис
Пас отдал
Виейринья
41'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
Замена
D. Sotiriou
️️️️
O. Lymperakis
30'
Красная карточка
Б. Ватерман
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
22
Adrian Sardinero
ЦФ
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
3-2-2-2
24
Ватерман
4
Селимович
13
34
2
2
Вурос
26
Стайкос
70
Старжеон
2
22
3-4-1-2
12
Живкович
15
Креспо
15
Варела
19
Перейра
22
Шваб
5
Циггарас
20
Виейринья
99
Мург
17
Цолис
7
Варда
21
Крменчик
2
Вурос
11
11
2
Вурос
13
32
32
13
22
18
Яннулис
18
Яннулис
22
34
80
80
34
70
Старжеон
28
28
70
Старжеон
22
Шваб
8
Аугусто
8
Аугусто
22
Шваб
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
99
Мург
7
Лабру
7
Лабру
99
Мург
Остались в запасе
ОФИ
ПАОК
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
45
Яннис Константелиас
АП
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ОФИ - ПАОК
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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