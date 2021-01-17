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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Рейнджерс
Мазервелл - Рейнджерс: обзор матча 17 января 2021
Мазервелл
17.01.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
21'
D. Cole
72'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Рейнджерс
88'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Р. Кент
Замена
B. Maguire
️️️️
R. Crawford
84'
83'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
Замена
Р. Лами
️️️️
Л. Полворт
80'
Желтая карточка
С. Лоулесс
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Иттен
Пас отдал
Б. Баришич
Замена
R. Maclver
️️️️
S. Seedorf
71'
Замена
С. Лоулесс
️️️️
Т. Уотт
71'
Желтая карточка
D. Cole
65'
55'
Замена
С. Иттен
️️️️
Я. Хаджи
Желтая карточка
J. Carroll
50'
47'
Желтая карточка
Я. Хаджи
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
Пас отдал
Т. Уотт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-3-4
31
Келли
31
Галлахер
15
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
14
31
Полворт
33
44
17
32
Уотт
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
18
Арибо
18
Камара
10
Дэвис
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
17
9
9
17
31
Полворт
5
Лами
5
Лами
31
Полворт
14
22
22
14
32
Уотт
11
Лоулесс
11
Лоулесс
32
Уотт
77
Кент
7
Баркер
7
Баркер
77
Кент
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
10
Хаджи
10
Иттен
10
Иттен
10
Хаджи
Остались в запасе
Мазервелл
Рейнджерс
10
Джордан Уайт
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
10
Джордан Уайт
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Мазервелл - Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
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