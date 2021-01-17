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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Беневенто
Кротоне - Беневенто: обзор матча 17 января 2021
Кротоне
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 1
Завершен
Беневенто
5'
К. Глик (АГ)
29'
Сими
54'
Сими
65'
М. Вулич
82'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Беневенто
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
87'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Н. Дзанеллато
84'
83'
Желтая карточка
Б. Дабо
82'
ГОЛ! 4:1!
Я. Фальке
Замена
С. Луперто
️️️️
А. Рисполи
80'
Замена
А. Маццотта
️️️️
П. Перейра
80'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
М. Вулич
80'
75'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Туйя
75'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Р. Импрота
71'
Желтая карточка
Ф. Барба
Замена
Э. Энрике
️️️️
Э. Ривьер
70'
66'
Замена
А. Тельо
️️️️
А. Ионицэ
ГОЛ! 4:0!
М. Вулич
Пас отдал
Сими
65'
65'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
М. Сау
ГОЛ! 3:0!
Сими
Пас отдал
Э. Ривьер
54'
44'
Желтая карточка
А. Ионицэ
40'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Р. Инсинье
29'
Желтая карточка
Р. Инсинье
ГОЛ! 2:0!
Сими
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Глик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
46
Antonio Ranieri
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
3-3-2-2
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
26
Джиджи
10
Вулич
21
Дзанеллато
3
Рисполи
10
Мессьяс
13
Перейра
97
Ривьер
9
Сими
3-3-1-3
96
Монтипо
13
Туйя
15
Глик
93
Барба
56
Хетемай
6
Дабо
17
Ионицэ
16
Импрота
25
Сау
18
Лападула
94
Инсинье
21
Дзанеллато
20
Рохас
20
Рохас
21
Дзанеллато
13
Перейра
23
Маццотта
23
Маццотта
13
Перейра
10
Вулич
10
Петриччионе
10
Петриччионе
10
Вулич
3
Рисполи
5
Луперто
5
Луперто
3
Рисполи
97
Ривьер
23
Энрике
23
Энрике
97
Ривьер
25
Сау
20
Ди Серио
20
Ди Серио
25
Сау
13
Туйя
5
Калдирола
5
Калдирола
13
Туйя
17
Ионицэ
70
Тельо
70
Тельо
17
Ионицэ
16
Импрота
44
Фальке
44
Фальке
16
Импрота
94
Инсинье
10
Капрари
10
Капрари
94
Инсинье
Остались в запасе
Кротоне
Беневенто
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
45
Джан Марко Креспи
ВР
46
Antonio Ranieri
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
47
Massimiliano Mignogna
ЦФ
45
Джан Марко Креспи
ВР
46
Antonio Ranieri
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
12
Никколо Манфредини
ВР
22
Игор Лукателли
ВР
5
Дам Фулон
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Кротоне - Беневенто
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
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