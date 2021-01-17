Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 17 января 2021
Бешикташ
17.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
79'
Соуза
90+1'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Галатасарай
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
К. Ларин
90'
+1
Замена
Г. Торе
️️️️
В. Абубакар
87'
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Хатчинсон
87'
80'
Замена
Э. Килинк
️️️️
О. Джаглаян
80'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
О. Этебо
ГОЛ! 1:0!
Соуза
Пас отдал
Р. Йилмаз
79'
69'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
69'
Замена
Р. Донк
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
О. Озякуп
67'
Замена
Б. Менса
️️️️
Р. Геззаль
67'
Желтая карточка
Р. Геззаль
64'
58'
Красная карточка
М. Дианье
39'
Замена
М. Линнес
️️️️
Ш. Озбайраклы
34'
Желтая карточка
О. Джаглаян
Желтая карточка
В. Розье
22'
13'
Желтая карточка
A. Turan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
21
Вида
3
Монтеро
19
Розье
18
Геззаль
5
Соуза
15
Озякуп
13
Хатчинсон
9
Ларин
9
Абубакар
4-3-3
1
Кочук
23
Маркао
27
Люиндама
2
Озбайраклы
4
Сараччи
14
Антальялы
20
Бельханда
5
Этебо
45
Дианье
17
Джаглаян
10
18
Геззаль
43
Менса
43
Менса
18
Геззаль
15
Озякуп
14
Н'Куду
14
Н'Куду
15
Озякуп
13
Хатчинсон
24
Токез
24
Токез
13
Хатчинсон
9
Абубакар
30
Торе
30
Торе
9
Абубакар
20
Бельханда
4
Донк
4
Донк
20
Бельханда
2
Озбайраклы
25
Линнес
25
Линнес
2
Озбайраклы
5
Этебо
8
Акбаба
8
Акбаба
5
Этебо
17
Джаглаян
11
Килинк
11
Килинк
17
Джаглаян
10
8
Бабел
8
Бабел
10
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
8
Софиан Фегули
ОП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Галатасарай
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+