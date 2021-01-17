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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Маритиму
Жил Висенте - Маритиму: обзор матча 17 января 2021
Жил Висенте
17.01.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Маритиму
87'
Л. Африко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Маритиму
Замена
L.
️️️️
Ж. Афонсо
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
Л. Африко
Пас отдал
R. Macedo
87'
Замена
Ф. Шина
️️️️
М. Гермес
Замена
Б. Анне
️️️️
Лоуренси
84'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
84'
83'
Желтая карточка
М. Гермес
76'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Ж. Ирмер
76'
Замена
J. Correa
️️️️
Р. Гитан
75'
Желтая карточка
R. Macedo
73'
Желтая карточка
F. Bambock
65'
Замена
R. Macedo
️️️️
M.
65'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
64'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
54'
Желтая карточка
Л. Андраде
Желтая карточка
Ж. Афонсо
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
31
Talocha
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
Маритиму
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
3-1-2-4
33
26
Фернандеш
40
Ногейра
2
Перейра
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
31
16
Лино
7
Лоуренси
77
Барай
3-3-1-1-2
1
Абедзаде
44
Африко
2
Винк
5
Зайнадине
5
Андраде
5
Ирмер
22
Гермес
12
99
Гитан
95
Таго
17
7
Лоуренси
11
Анне
11
Анне
7
Лоуренси
21
Афонсо
27
27
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
22
Гермес
45
Шина
45
Шина
22
Гермес
5
Ирмер
6
Пеладжо
6
Пеладжо
5
Ирмер
99
Гитан
0
0
99
Гитан
17
7
7
17
Остались в запасе
Жил Висенте
Маритиму
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
5
Родригао
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
16
Juan Villa
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
5
Родригао
ЦЗ
Остались в запасе
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Жил Висенте - Маритиму
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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