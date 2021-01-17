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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС Ламия
Волос - ПАС Ламия: обзор матча 17 января 2021
Волос
17.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
51'
А. Дувикас
52'
М. Делетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - ПАС Ламия
Желтая карточка
T. Kritikos
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Провидакис
️️️️
Л. Романич
Желтая карточка
С. Санчес
86'
Замена
T. Kritikos
️️️️
Ж. Баррьентос
84'
Желтая карточка
Г. Митоглу
75'
68'
Вторая желтая
М. Делетич
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Х. Бартоло
67'
66'
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Ф. Цандарис
65'
Замена
А. Ба
️️️️
B. Arabuli
55'
Желтая карточка
М. Делетич
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Делетич
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
51'
50'
Желтая карточка
Д. Бехарано
46'
Замена
А. Караманос
️️️️
Тайрон
Замена
С. Нинис
️️️️
Ф. Грильо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
0
Renato Santos
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Tekio
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
11
Адама Ба
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
3-2-1-4
55
Клейман
37
Грильо
31
Санчес
26
Феррари
14
Баррьентос
23
Ринстра
7
Бартоло
0
24
Митоглу
9
Переа
9
Дувикас
3-2-2-3
1
Эпасси
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
33
8
Цандарис
23
20
Тайрон
16
Бехарано
7
Делетич
9
Романич
45
14
Баррьентос
77
77
14
Баррьентос
37
Грильо
11
Нинис
11
Нинис
37
Грильо
7
Бартоло
10
Мартинес
10
Мартинес
7
Бартоло
45
11
Ба
11
Ба
45
8
Цандарис
0
0
8
Цандарис
9
Романич
24
Провидакис
24
Провидакис
9
Романич
20
Тайрон
11
Караманос
11
Караманос
20
Тайрон
Остались в запасе
Волос
ПАС Ламия
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Tekio
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Волос - ПАС Ламия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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