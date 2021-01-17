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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 января 2021
Ливерпуль
17.01.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
М. Рэшфорд
90'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
89'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
85'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Шакири
76'
Желтая карточка
Фабиньо
66'
61'
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Д. Шакири
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Мане
10
Шакири
10
Салах
9
Фирмино
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
7
Фред
8
Мактоминей
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Шакири
21
Джонс
21
Джонс
10
Шакири
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
8
Фернандеш
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
10
Кавани
10
Кавани
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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