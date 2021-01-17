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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Валенсия
Алькоркон - Валенсия: обзор матча 17 января 2021
Алькоркон
17.01.2021, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Валенсия
12'
К. Куандреди
77'
М. Вальехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алькоркон - Валенсия
Замена
V. García
️️️️
Х. Кастро
85'
85'
Замена
Г. Молина
️️️️
Т. Корреа
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Вальехо
77'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
М. Вальехо
77'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
68'
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Гедеш
68'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
У. Гильямон
Замена
O. Arribas
️️️️
С. Соса
62'
Замена
A. Escardo
️️️️
A. J. De La Torre
62'
Замена
R. Boateng
️️️️
R.
62'
Желтая карточка
С. Соса
56'
46'
Желтая карточка
Т. Корреа
Замена
J. Carlos Ramírez
️️️️
C. Bellvis
46'
Желтая карточка
J. Bravo
43'
Желтая карточка
R.
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Куандреди
Пас отдал
М. Вальехо
2'
Желтая карточка
У. Гильямон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
4
Хави Кастро
ЦЗ
10
Самуэль Соса
ЛВ
0
Reko
ЦФ
13
Samuel Casado
ЦФ
4
José León
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
16
Carlos Bellvis
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
8
Ander Gorostidi
ЦФ
7
A. J. De La Torre
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Алькоркон
24
Victor García
ЦЗ
6
José Carlos Ramírez
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
0
Laure
ЦФ
32
Guito
ЦФ
0
A. Escardo
ЦФ
7
Richard Boateng
ЦФ
24
O. Arribas
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
1-1-5
4
Кастро
10
Соса
10
17
Барберо
7
8
16
3-2-1-3-1
13
Риверо
14
Корреа
5
Мангала
3
Латорре
10
Рачич
22
Гильямон
88
Куандреди
80
Муса
21
Вальехо
11
Гедеш
19
Собрино
16
6
6
16
7
0
0
7
0
7
7
0
10
Соса
24
24
10
Соса
4
Кастро
24
24
4
Кастро
11
Гедеш
11
Санчес
11
Санчес
11
Гедеш
21
Вальехо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
21
Вальехо
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
14
Корреа
5
Молина
5
Молина
14
Корреа
22
Гильямон
4
Дьякаби
4
Дьякаби
22
Гильямон
Остались в запасе
Алькоркон
Валенсия
13
Dani Jimenez
ЦФ
0
Laure
ЦФ
32
Guito
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Хауме
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Dani Jimenez
ЦФ
0
Laure
ЦФ
32
Guito
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Алькоркон - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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