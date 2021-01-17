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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 17 января 2021
Райо Вальекано
17.01.2021, воскресенье, 00:01
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Эльче
36'
Бебе
78'
А. Катена
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Вальекано - Эльче
ГОЛ! 2:0!
А. Катена
78'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
Бебе
77'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
И. Ресио
77'
Желтая карточка
И. Палазон
75'
71'
Желтая карточка
Д. Лукуми
Замена
А. Катена
️️️️
М. Суарес
63'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Трехо
63'
45'
Замена
Д. Бри
️️️️
О. Мфулу
39'
Желтая карточка
Нино
ГОЛ! 1:0!
Бебе
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Райо Вальекано
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
29
Дани Морено
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Диего Бри
ЦФ
4-1-3-2
1
Димитриевски
2
Веласкес
2
Ресио
4
Суарес
24
Савельич
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
17
Адвинкула
12
Бебе
4-1-2-1-2
1
Родригес
23
Сифуэнтес
32
Барри
12
Кальво
12
Салинас
23
Марконе
33
Лукуми
14
Санчес Миньо
8
Родригес
11
Нино
8
Аламо
8
Трехо
14
Посо
14
Посо
8
Трехо
12
Бебе
2
Эрнандес
2
Эрнандес
12
Бебе
2
Ресио
11
Гарсия
11
Гарсия
2
Ресио
4
Суарес
24
Катена
24
Катена
4
Суарес
Мфулу
11
Бри
11
Бри
Мфулу
12
Мфулу
12
Мфулу
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
29
Дани Морено
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
10
Рауль Гути
ЦП
20
Хосема
ЦЗ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
29
Дани Морено
ЦП
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
10
Рауль Гути
ЦП
20
Хосема
ЦЗ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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