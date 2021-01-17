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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Твенте
Гронинген - Твенте: обзор матча 17 января 2021
Гронинген
17.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
47'
А. Эль-Мессауди
66'
Й. Ларсен
12'
Д. Думич
22'
T. van Leeuwen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Твенте
86'
Замена
Й. Босх
️️️️
К. Мениг
Замена
М. Леаль
️️️️
Д. Данкерлуи
86'
Замена
Р. Балк
️️️️
А. Эль-Мессауди
85'
81'
Замена
В. Брама
️️️️
Г. Ремерато
78'
Желтая карточка
И. Абасс
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Гудмундссон
66'
Желтая карточка
С. Шрек
64'
60'
Замена
И. Абасс
️️️️
T. van Leeuwen
60'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Данило
53'
Желтая карточка
T. van Leeuwen
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Р. Лундквист
47'
Замена
J. van Kaam
️️️️
Т. Суслов
46'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
А. Да Крус
46'
Замена
С. Шрек
️️️️
А. Матусива
46'
46'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Т. Эбуехи
22'
ГОЛ! 0:2!
T. van Leeuwen
Пас отдал
Л. Илич
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Думич
Пас отдал
Г. Смал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Падт
3
Гудмундссон
5
ван Хинтум
6
Итакура
27
Данкерлуи
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
10
Суслов
4-2-1-3
16
Дроммел
4
Думич
24
Эбуехи
3
Пири
5
Смал
80
Ремерато
6
Зерруки
21
Илич
11
Мениг
90
Данило
10
27
Данкерлуи
2
Леаль
2
Леаль
27
Данкерлуи
9
Да Крус
10
Лундквист
10
Лундквист
9
Да Крус
5
Матусива
8
Шрек
8
Шрек
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
7
Балк
7
Балк
11
Эль-Мессауди
10
Суслов
33
33
10
Суслов
90
Данило
98
Маркело
98
Маркело
90
Данило
10
7
Абасс
7
Абасс
10
24
Эбуехи
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
80
Ремерато
6
Брама
6
Брама
80
Ремерато
11
Мениг
5
Босх
5
Босх
11
Мениг
Остались в запасе
Гронинген
Твенте
8
Даниэль ван Кам
ОП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
8
Даниэль ван Кам
ОП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
34
Kian Slor
ЦФ
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гронинген - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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