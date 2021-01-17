Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Динамо
Пардубице - Динамо: обзор матча 17 января 2021
Пардубице
17.01.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
41'
Б. Чолич (П)
87'
M. Alvir
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Динамо
89'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
M. Mrsic
87'
ГОЛ! 0:2!
M. Alvir
84'
Замена
️️️️
Ф. Гавелка
80'
Желтая карточка
Б. Чолич
Замена
M. Petran
️️️️
Т. Солил
79'
70'
Замена
L. Janosik
️️️️
П. Бранднер
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
56'
Желтая карточка
E. Tischler
50'
Замена
Эвертон
️️️️
L. Pfeifer
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Чолич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Каду
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
3-2-5
37
Челюстка
5
Чихак
23
Сурзин
24
Солил
19
Хлаваты
25
9
0
14
13
3-4-4
5
40
Таловеров
12
Чолич
0
8
Цавош
10
Гавелка
0
11
Бранднер
33
11
3
0
32
Эвертон
32
Эвертон
0
24
Солил
0
0
24
Солил
9
9
9
9
0
25
25
0
11
Бранднер
8
8
11
Бранднер
Остались в запасе
Пардубице
Динамо
1
Иржи Летачек
ВР
20
Каду
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
45
Убонг Экпай
ЦП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
20
Каду
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
45
Убонг Экпай
ЦП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Пардубице - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+