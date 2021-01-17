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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 17 января 2021
Арис
17.01.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
10'
А. Кампецис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панатинаикос
Желтая карточка
Э. Сакич
85'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
81'
Замена
К. Ганя
️️️️
Н. Иоанну
81'
81'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Маурисио
80'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Иоаннидис
74'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
D. Emmanouilidis
73'
Желтая карточка
Y. Mollo
Замена
К. Силва
️️️️
Д. Мансини
68'
Желтая карточка
Y. Benalouane
58'
Замена
L. Sasha
️️️️
Д. Джегго
55'
Замена
D. Manos
️️️️
C. Lopez
46'
Желтая карточка
Н. Иоанну
33'
11'
Желтая карточка
А. Пунгурас
Желтая карточка
C. Lopez
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Кампецис
Пас отдал
Ф. Велес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
2-5-1-2
1
Сиабанис
31
Роуз
14
Иоанну
6
Сандгрен
8
Джегго
8
Матилья
7
Мансини
16
Гама
18
Гарсия
11
29
3-1-3-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
4
Фран Велес
8
Маурисио
27
Хуанкар
14
Александропулос
17
90
Кампецис
7
Иоаннидис
14
7
Мансини
10
Силва
10
Силва
7
Мансини
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
8
Джегго
88
88
8
Джегго
14
Иоанну
11
Ганя
11
Ганя
14
Иоанну
11
9
9
11
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Иоаннидис
8
Маурисио
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
8
Маурисио
17
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
17
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
Остались в запасе
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Арис - Панатинаикос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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