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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 07 декабря 2020
Эйбар
07.12.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
Ресио
️️️️
С. Альварес
88'
84'
Замена
Т. Корреа
️️️️
А. Латорре
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
82'
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Вальехо
Замена
А. Посо
️️️️
Т. Инуи
70'
Желтая карточка
С. Альварес
69'
57'
Желтая карточка
У. Рачич
Желтая карточка
А. Арбилья
44'
Желтая карточка
Э. Бургос
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
20
Бургос
6
Бигас
23
Арбилья
3
Робер
8
Экспозито
6
Альварес
14
Инуи
17
Хиль
11
Муто
19
Кике
3-1-2-3-1
1
Хауме
3
Паулиста
5
Мангала
3
Латорре
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
80
Муса
11
Гедеш
21
Вальехо
9
Гомес
14
Инуи
24
Посо
24
Посо
14
Инуи
6
Альварес
36
Ресио
36
Ресио
6
Альварес
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
3
Латорре
14
Корреа
14
Корреа
3
Латорре
21
Вальехо
9
Гамейро
9
Гамейро
21
Вальехо
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эйбар - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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