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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ларисса
Панетоликос - Ларисса: обзор матча 07 декабря 2020
Панетоликос
07.12.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ларисса
16'
Н. Вергос
87'
Н. Вергос (П)
90+5'
H. Younés
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Ларисса
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
H. Younés
Пас отдал
S. Filip
Желтая карточка
N. Melissas
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Вергос
87'
87'
Замена
H. Younés
️️️️
A. Michael
86'
Замена
М. Музек
️️️️
N. Trujić
Желтая карточка
Н. Вергос
80'
Замена
E. Pereyra
️️️️
A. Tahar
76'
Замена
N. Melissas
️️️️
C. Knett
76'
70'
Желтая карточка
N. Zizic
68'
Желтая карточка
S. Filip
Замена
J. Arzura
️️️️
А. Яколиш
68'
Желтая карточка
А. Яколиш
62'
62'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
Желтая карточка
Х. Диас
58'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Г. Арийиби
57'
Пенальти не реализован!
Г. Арийиби
30'
29'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
29'
Желтая карточка
A. Michael
ГОЛ! 1:0!
Н. Вергос
Пас отдал
А. Яколиш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Далсью
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Ларисса
77
Матео Музек
ЦЗ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
3-5-2
1
54
Лиавас
27
70
Яколиш
6
24
Цингарас
8
Далсью
28
Арийиби
20
Диас
9
Вергос
44
3-2-2-3
1
5
70
16
25
4
20
Спарв
22
17
Дурмишай
70
Пинакас
7
6
17
17
6
70
Яколиш
5
5
70
Яколиш
28
Арийиби
10
Мендоса
10
Мендоса
28
Арийиби
1
1
1
1
5
0
0
5
7
77
Музек
77
Музек
7
Остались в запасе
Панетоликос
Ларисса
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Остались в запасе
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Панетоликос - Ларисса
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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