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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Словацко
Слован - Словацко: обзор матча 07 декабря 2020
Слован
07.12.2020, понедельник, 20:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
23'
М. Рабушич (П)
59'
П. Рейнберк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Словацко
90'
+1
Замена
П. Шимко
️️️️
J. Navratil
Замена
А. Юсуф
️️️️
Я. Матушек
75'
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Громада
75'
74'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Я. Климент
71'
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
Замена
М. Косцельник
️️️️
Я. Пешек
68'
Желтая карточка
Я. Громада
61'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
60'
Замена
Я. Югаш
️️️️
А. Несицки
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Рейнберк
Пас отдал
М. Хавлик
Вторая желтая
Т. Качараба
55'
Желтая карточка
Т. Качараба
50'
48'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Желтая карточка
М. Садилек
34'
32'
Желтая карточка
М. Кадлец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рабушич
23'
21'
Красная карточка
В. Даничек
Желтая карточка
М. Рабушич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-1-4-1
1
Нгуйен
37
Халуш
3
Микула
22
Фукала
33
Качараба
14
Громада
9
Несицки
10
Матушек
10
Пешек
23
Садилек
7
Рабушич
2-5-2-2
3
Кадлец
6
Хофманн
28
Даничек
30
91
Калабишка
20
Хавлик
23
Рейнберк
11
Петржела
18
Садилек
9
Климент
91
14
Громада
7
Беран
7
Беран
14
Громада
9
Несицки
25
Югаш
25
Югаш
9
Несицки
10
Пешек
3
Косцельник
3
Косцельник
10
Пешек
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
10
Матушек
9
Юсуф
9
Юсуф
10
Матушек
30
4
Шимко
4
Шимко
30
9
Климент
28
Кубала
28
Кубала
9
Климент
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
Остались в запасе
Слован
Словацко
34
Милан Кноблох
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
27
Михал Томич
ПЗ
25
Vit Nemrava
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
25
Vit Nemrava
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Слован - Словацко
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
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