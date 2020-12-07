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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Аугсбург
Хоффенхайм - Аугсбург: обзор матча 07 декабря 2020
Хоффенхайм
07.12.2020, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
17'
Ф. Гриллич
46'
Ф. Гриллич
50'
И. Бебу
31'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Аугсбург
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
87'
74'
Желтая карточка
Р. Гумни
72'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
Замена
Р. Сков
️️️️
С. Руди
69'
61'
Замена
М. Рихтер
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 3:1!
И. Бебу
Пас отдал
А. Крамарич
50'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гриллич
Пас отдал
И. Бебу
46'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Грегоритч
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гриллич
Пас отдал
К. Баумгартнер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
30
Сессеньон
6
Нордтвейт
4
Пош
7
Фогт
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-1-2-2
12
Гикевич
32
Фрамбергер
17
Сухи
2
Удуохай
6
Гаувелеув
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
11
Варгас
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
13
Руди
24
Сков
24
Сков
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
11
Грегоритч
5
Рихтер
5
Рихтер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Хоффенхайм
Аугсбург
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
8
Рани Хедира
ОП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Хоффенхайм - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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