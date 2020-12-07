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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Русенборг
Волеренга - Русенборг: обзор матча 07 декабря 2020
Волеренга
07.12.2020, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
76'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Русенборг
83'
Замена
Г. Осен
️️️️
П. Скьельбред
83'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Конрадсен
ГОЛ! 1:0!
А. Доннум
Пас отдал
J. BjÃ¸rdal
76'
73'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
К. Хольс
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Леквен
66'
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Шала
61'
45'
+2
Желтая карточка
М. Хенриксен
45'
+1
Вторая желтая
Д. Исламович
Желтая карточка
И. Насберг
37'
31'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
Желтая карточка
Х. Шала
23'
22'
Желтая карточка
Д. Исламович
Замена
Ф. Майре
️️️️
С. Адекугбе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Арон Доннум
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
4-4-1-1
1
Классон
3
Адекугбе
3
37
Насберг
2
Борхгревинк
15
Доннум
16
Бьордал
9
Шала
6
Леквен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4-4-2
1
Хансен
3
Ховланд
6
Хеденстад
4
Региниуссен
29
Рейтан
5
Скьельбред
16
Конрадсен
7
Хенриксен
16
Закариассен
9
Исламович
19
Хольс
6
Леквен
9
Йенсен
9
Йенсен
6
Леквен
9
Шала
11
Финне
11
Финне
9
Шала
3
Адекугбе
7
Майре
7
Майре
3
Адекугбе
19
Хольс
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
19
Хольс
5
Скьельбред
23
Осен
23
Осен
5
Скьельбред
16
Конрадсен
35
Сейде
35
Сейде
16
Конрадсен
Остались в запасе
Волеренга
Русенборг
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Волеренга - Русенборг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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