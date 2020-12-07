Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 07 декабря 2020
Трабзонспор
07.12.2020, понедельник, 19:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
45+1'
К. Экубан
76'
Х. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
90'
+2
Замена
И. Кофи
️️️️
М. Ятабаре
Замена
S. Plaza
️️️️
А. Пармак
89'
Замена
S. Kinali
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Файр
76'
ГОЛ! 1:1!
Х. Арслан
Пас отдал
М. Ятабаре
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Б. Афобе
66'
65'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
С. Камара
56'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Клаудемир
56'
Замена
А. Коне
️️️️
К. Нинга
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
Пас отдал
А. Омюр
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
8
Бэйкер
33
Омюр
81
Экубан
6
Пармак
23
Афобе
7
4-4-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
14
Камара
58
Эрдал
88
Османпаша
10
Градель
76
Файр
6
Клаудемир
37
Арслан
9
Ятабаре
29
Нинга
7
0
0
7
6
Пармак
91
91
6
Пармак
23
Афобе
34
Диабате
34
Диабате
23
Афобе
6
Клаудемир
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
6
Клаудемир
9
Ятабаре
5
Кофи
5
Кофи
9
Ятабаре
14
Камара
20
Кесгин
20
Кесгин
14
Камара
29
Нинга
2
Коне
2
Коне
29
Нинга
Остались в запасе
Трабзонспор
Сивасспор
8
Флавио
ЦП
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
8
Флавио
ЦП
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Сивасспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+