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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 07 декабря 2020
Брайтон
07.12.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
26'
П. Гросс (П)
45'
Я. Вестергор
81'
Д. Ингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Саутгемптон
Желтая карточка
И. Биссума
89'
86'
Желтая карточка
А. МакКарти
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ингс
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Уэлбек
81'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Б. Уайт
81'
Желтая карточка
П. Гросс
80'
69'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Коннолли
64'
Желтая карточка
Л. Данк
56'
47'
Желтая карточка
О. Ромеу
46'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Дженепо
45'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Гросс
26'
13'
Желтая карточка
М. Дженепо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Райан
4
Уэбстер
48
Лэмпти
4
Уайт
5
Данк
34
Велтман
13
Гросс
28
Биссума
7
Мач
18
Уэлбек
10
Коннолли
4-3-2-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
32
Уолкотт
12
Дженепо
19
Адамс
4
Уайт
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
4
Уайт
18
Уэлбек
19
Троссард
19
Троссард
18
Уэлбек
10
Коннолли
11
Мопе
11
Мопе
10
Коннолли
32
Уолкотт
27
Редмонд
27
Редмонд
32
Уолкотт
12
Дженепо
28
Ингс
28
Ингс
12
Дженепо
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
Остались в запасе
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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