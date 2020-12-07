Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 07 декабря 2020
Орхус
07.12.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Брондбю
37'
Д. Линкс
78'
П. Мортенсен
80'
А. Гренбек
45'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Брондбю
Замена
М. Евтович
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
86'
Замена
B. Hvidt
️️️️
Б. Блуме
86'
ГОЛ! 3:1!
А. Гренбек
Пас отдал
Д. Линкс
80'
79'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 2:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
К. Хойер
78'
Желтая карточка
А. Гренбек
76'
72'
Желтая карточка
А. Брус
Замена
А. Гренбек
️️️️
P. Olsen
69'
Желтая карточка
J. Juelsgaard
51'
50'
Вторая желтая
М. Френдруп
46'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
С. Ростед
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
Й. Линдстрем
39'
Замена
Л. Виген
️️️️
П. Бьюр
ГОЛ! 1:0!
Д. Линкс
Пас отдал
К. Хойер
37'
11'
Желтая карточка
М. Френдруп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Орхус
3
Niklas Backman
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
18
5
Хойер
20
Хауснер
6
Поульсен
10
Блуме
11
Линкс
33
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
32
Френдруп
21
Бьюр
5
Радошевич
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
23
Торстейнссон
26
Евтович
26
Евтович
23
Торстейнссон
10
Блуме
22
22
10
Блуме
33
11
Гренбек
11
Гренбек
33
24
Ростед
6
Херманнссон
6
Херманнссон
24
Ростед
21
Бьюр
13
Виген
13
Виген
21
Бьюр
17
Уре
20
Слимане
20
Слимане
17
Уре
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
3
Niklas Backman
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
3
Niklas Backman
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Орхус - Брондбю
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Брондбю
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+