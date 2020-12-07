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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Маритиму
Фаренсе - Маритиму: обзор матча 07 декабря 2020
Фаренсе
07.12.2020, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
10'
Б. Ауашерия
63'
Р. Галд (П)
60'
Р. Пиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Маритиму
Желтая карточка
R. Defendi
90'
+2
88'
Желтая карточка
Э. Коста
Замена
R. Ferreira
️️️️
Б. Ауашерия
83'
81'
Замена
Э. Коста
️️️️
К. Винк
81'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Ж. Ирмер
Замена
Б. Мансилья
️️️️
H. Seco
76'
68'
Замена
А. Алипур
️️️️
J. Correa
68'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
Р. Гитан
67'
Вторая желтая
M.
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Галд
63'
61'
Желтая карточка
J. Cleber
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пиньо
Пас отдал
К. Винк
56'
Желтая карточка
Р. Гитан
46'
Замена
J. Cleber
️️️️
П. Пеладжо
42'
Желтая карточка
M.
Желтая карточка
Ф. Исидоро
40'
Желтая карточка
А. Удрхири
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ауашерия
Пас отдал
Р. Галд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
7
Hugo Seco
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
11
Брайан Мансилья
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
2-3-1-4
1
13
Бура
6
Удрхири
14
Исидоро
20
Ауашерия
29
Фалькао
25
Галд
7
9
6
92
4-1-2-1-2
27
2
Винк
44
Африко
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
6
Пеладжо
0
99
Гитан
9
Пиньо
17
20
Ауашерия
24
24
20
Ауашерия
7
11
Мансилья
11
Мансилья
7
6
Пеладжо
15
15
6
Пеладжо
99
Гитан
11
11
99
Гитан
0
9
Алипур
9
Алипур
0
5
Ирмер
95
Таго
95
Таго
5
Ирмер
2
Винк
12
Коста
12
Коста
2
Винк
Остались в запасе
Фаренсе
Маритиму
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦЗ
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Остались в запасе
5
Лео Андраде
ЦЗ
1
Амир Абедзаде
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Фаренсе - Маритиму
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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