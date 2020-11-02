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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Фамаликан
Брага - Фамаликан: обзор матча 02 ноября 2020
Брага
02.11.2020, понедельник, 21:45
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
76'
Б. Виана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Фамаликан
88'
Желтая карточка
A. Luković
Желтая карточка
Р. Эшгайю
85'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Галено
83'
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
82'
78'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
R. Lameiras
78'
Замена
A. Luković
️️️️
Х. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Б. Виана
76'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Мусрати
74'
73'
Желтая карточка
С. Бабич
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Н. Гайтан
73'
69'
Замена
H. Trevisan
️️️️
И. Хайме
66'
Красная карточка
Риччели
59'
Замена
Д. Соуза
️️️️
M. Trotta
57'
Желтая карточка
П. Вильям
32'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
30'
Желтая карточка
В. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
Marcello Trotta
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
3
Тормена
2
Виана
6
Секейра
47
Эшгайю
73
Мусрати
10
Гайтан
13
Галено
8
Каштру
26
Паулинью
45
Медейрос
3-3-2-2
1
Алвес
6
Бабич
5
Риччели
3
Вильям
26
Перейра
12
Ассунсао
10
23
Диаш
24
Хайме
3
29
13
Галено
74
Моура
74
Моура
13
Галено
10
Гайтан
7
Шеттине
7
Шеттине
10
Гайтан
73
Мусрати
7
Новейш
7
Новейш
73
Мусрати
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
24
Хайме
34
34
24
Хайме
10
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
10
26
Перейра
31
31
26
Перейра
29
89
Соуза
89
Соуза
29
Остались в запасе
Брага
Фамаликан
2
Зе Карлуш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Луис Жуниор
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
50
Jhonata Robert
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Брага - Фамаликан
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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