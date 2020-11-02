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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 02 ноября 2020
Антальяспор
02.11.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
52'
L. Podolski
49'
О. Туфан
84'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Фенербахче
90'
+7
Вторая желтая
З. Гюмюш
90'
+7
Желтая карточка
З. Гюмюш
Замена
A. Eren Iyican
️️️️
Ф. Кудряшов
89'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Перотти
81'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
О. Туфан
81'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Э. Валенсия
Замена
У. Акыйол
️️️️
Г. Байракдар
75'
Замена
E. Gülüm
️️️️
L. Podolski
75'
74'
Замена
К. Адеми
️️️️
М. Саматта
Замена
Фреди
️️️️
Н. Шахин
62'
62'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Пелкас
62'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Соса
60'
Желтая карточка
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:1!
L. Podolski
Пас отдал
D. Orgill
52'
Желтая карточка
D. Orgill
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Туфан
Пас отдал
Э. Валенсия
Красная карточка
А. Яхович
43'
Желтая карточка
В. Сары
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
27
Йылмаз
10
8
Шахин
17
Байракдар
12
18
Яхович
4-1-3-2
1
Баиндыр
4
Азиз
32
Тиссеран
88
Эркин
77
Генюл
14
Густаво
7
Соса
11
Туфан
10
Пелкас
38
Саматта
30
Валенсия
30
Кудряшов
0
0
30
Кудряшов
10
2
2
10
8
Шахин
16
Фреди
16
Фреди
8
Шахин
17
Байракдар
19
Акыйол
19
Акыйол
17
Байракдар
30
Валенсия
8
Яндас
8
Яндас
30
Валенсия
11
Туфан
11
Гюмюш
11
Гюмюш
11
Туфан
10
Пелкас
9
9
10
Пелкас
7
Соса
8
Перотти
8
Перотти
7
Соса
38
Саматта
9
Адеми
9
Адеми
38
Саматта
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
11
O. Imeri
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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