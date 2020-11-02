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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Орхус
Сендерийск - Орхус: обзор матча 02 ноября 2020
Сендерийск
02.11.2020, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
37'
А. Якобсен (П)
32'
Б. Блуме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Орхус
90'
+4
Желтая карточка
Н. Хелениус
89'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
Замена
J. Jannick Liburd
️️️️
J. Simonsen
88'
Замена
О. Онази
️️️️
А. Якобсен
88'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Х. Райт
74'
70'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
M. Albaek
70'
63'
Желтая карточка
P. Olsen
Желтая карточка
M. Albaek
61'
61'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
К. Дикс
61'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
58'
Желтая карточка
Б. Блуме
Желтая карточка
А. Якобсен
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Якобсен
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Блуме
Желтая карточка
Х. Райт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
5
Каспер Хойер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
16
Jorgensen Jannick Liburd
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3-2-2-3
20
Томас
5
3
Шмидль
3
Гартенманн
26
18
Бах
34
Эскесен
17
18
Якобсен
11
Райт
21
4-4-2
25
Грабара
5
Тингагер
20
Хауснер
4
Дикс
5
Хойер
22
33
10
Блуме
11
Линкс
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
21
16
16
21
18
Якобсен
12
Онази
12
Онази
18
Якобсен
17
22
Фредериксен
22
Фредериксен
17
11
Райт
20
20
11
Райт
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
4
Дикс
18
18
4
Дикс
23
Торстейнссон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Торстейнссон
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
Остались в запасе
Сендерийск
Орхус
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Сендерийск - Орхус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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