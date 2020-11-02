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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2020
Нью-Инглэнд Революшн
02.11.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 3
Завершен
Ди Си Юнайтед
30'
А. Букса
54'
Р. Канус (АГ)
67'
T.
84'
T.
22'
Y. Asad
26'
Г. Йоу
75'
G. Rivas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Замена
М. Полстер
️️️️
Т. Бьюкенан
86'
ГОЛ! 4:3!
T.
84'
75'
ГОЛ! 3:3!
G. Rivas
Пас отдал
Э. Флорес
71'
Замена
М. Найман
️️️️
Г. Йоу
Замена
L. Nguyen
️️️️
К. Хиль
70'
ГОЛ! 3:2!
T.
Пас отдал
Т. Бьюкенан
67'
58'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Й. Рейна
58'
Замена
G. Rivas
️️️️
О. Камара
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Канус
54'
Замена
Г. Боу
️️️️
С. Калдуэлл
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Букса
30'
Пенальти не реализован!
К. Хиль
30'
29'
Желтая карточка
Р. Канус
26'
ГОЛ! 0:2!
Г. Йоу
22'
ГОЛ! 0:1!
Y. Asad
Пас отдал
Э. Флорес
Замена
Б. Бай
️️️️
Д. Джонс
20'
14'
Желтая карточка
Y. Asad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
68
Кристиан
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Мозес Найман
ОП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
4-4-2
30
Тернер
28
Бюттнер
22
88
Фаррелл
24
Джонс
10
Хиль
12
12
Калдуэлл
17
Бьюкенан
26
16
Букса
3-4-3
24
2
Пинес
91
6
Канус
8
Морено
27
19
Флорес
30
Паредес
7
Йоу
9
Камара
10
Рейна
24
Джонс
5
Бай
5
Бай
24
Джонс
12
Калдуэлл
7
Боу
7
Боу
12
Калдуэлл
10
Хиль
24
24
10
Хиль
17
Бьюкенан
8
Полстер
8
Полстер
17
Бьюкенан
7
Йоу
44
Найман
44
Найман
7
Йоу
10
Рейна
9
Сорга
9
Сорга
10
Рейна
9
Камара
30
30
9
Камара
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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