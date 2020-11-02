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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Интер Майами
Торонто - Интер Майами: обзор матча 02 ноября 2020
Торонто
02.11.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Интер Майами
55'
A. Akinola
83'
А. Посуэло (П)
42'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Интер Майами
Замена
O. Gonzalez
️️️️
N. DeLeon
88'
85'
Замена
Х. Карранца
️️️️
К. Макун
Замена
Д. Нельсон
️️️️
A. Akinola
85'
84'
Замена
В. Ульоа
️️️️
В. Трапп
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Посуэло
83'
82'
Желтая карточка
Б. Свит
Желтая карточка
M. Bradley
77'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
Р. Призо-Мбонге
73'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Ауро
72'
69'
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:1!
A. Akinola
Пас отдал
P. Mullins
55'
Замена
P. Mullins
️️️️
T. Endoh
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
3
Tony Gallacher
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Торонто
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
90
Kevin Silva
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
3-1-5
31
Вестберг
15
Савалета
17
Мавинга
21
Ауро
6
Призо-Мбонге
18
8
Посуэло
9
31
4
3-1-4-2
77
МакКартни
12
Неалис
20
4
Макун
2
Пауэлл
90
Морган
8
Матюиди
44
Свит
20
Трапп
7
Писарро
9
Игуаин
9
26
Нельсон
26
Нельсон
9
18
34
34
18
6
Призо-Мбонге
6
Фрейзер
6
Фрейзер
6
Призо-Мбонге
21
Ауро
22
Ларея
22
Ларея
21
Ауро
31
13
13
31
4
Макун
9
Карранца
9
Карранца
4
Макун
20
Трапп
13
Ульоа
13
Ульоа
20
Трапп
Остались в запасе
Торонто
Интер Майами
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
12
Дрейк Каллендер
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЛВ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЛВ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Торонто - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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